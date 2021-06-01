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سرق مبلغ 120 ألف درهم من وكالة لتحويل الأموال.. توقيف شاب بوجدة

2021-06-01 / 9:21 صباحًا
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هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن وجدة كانت قد باشرت، في الساعات الأولى من فجر أمس الاثنين، إجراءات معاينة سرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال، استهدفت مبلغ 120 ألف درهم، وذلك قبل أن تسفر عمليات البحث والتحري عن تشخيص هوية المشتبه فيه المتورط في هذه القضية وتوقيفه بمدينة عين بني مطهر.

وأضاف المصدر ذاته أنه مواصلة للأبحاث والتحريات المنجزة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بوجدة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة بوعرفة من حجز مجمل المبالغ المالية المتحصلة من هذه العملية الإجرامية، والتي كان المشتبه فيه يحتفظ بها بمنزله بمدينة بوعرفة من أجل استعمالها في تنفيذ عملية للهجرة السرية رفقة شخص آخر تم توقيفه في إطار نفس القضية.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي والمشارك الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد خلفياتها ودوافعها الحقيقية.

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