حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة على طاولة المجلس الحكومي

2021-06-01 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول وضعية قطاع التعمير والإسكان في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) ورهانات الإقلاع.

وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، والثاني بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالتعمير والقانون المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والظهير الشريف المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، المتعلقة بدفتر الورش.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة اتفاق-إطار بشأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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