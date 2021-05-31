”مريم وحساة“ تكشف لـ”هبة بريس”التفاصيل الكاملة لاسترجاعها ”الصندوق المسروق” (+فيديو)

كشفت النائبة البرلمانية المغربية، والعضو بمؤسسة البرلمان الإفريقي، مريم وحساة، في تصريح حصري لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية عن التفاصيل الكاملة لواقعة تصديها لمحاولة ”السطو على الصندوق بالانتخابات“ خلال جلسة انتخاب رئيس للبرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا، بمناسبة الدورة العادية لمؤسسة البرلمان الإفريقي.

وأوضحت النائبة البرلمانية في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، بأن هناك ثلاثة مترشحين عبروا عن رغبتهم في الترشح، وهناك لجنة تسمى (ادوك) تتضمن في عضويتها ممثلين عن كل مجموعة برلمانية، وممثلي هذه المجموعات البرلمانية يختارون رئيسا لهم، وفي تلك اللحظة كان مقرر اللجنة يتلو تقريره حيت بدأ في طرح خلاصاتها حول طريقة إجراء الانتخابات وحينما بدأ بتلاوة أسماء المترشحين تفاجأ بتدخل ممثلة عن دولة زيمبابوي تدعو الى اعتماد التداول، وهنا منشأ الخلاف حيث عمد بعض البرلمانيين لاقتحام المنصة والاستيلاء عليها“.

واسترسلت مريم وحساة، في ذات التصريح التي أدلت به للجريدة من جنوب إفريقيا، ” وبعدها تدخل النائب البرلماني عن دولة جنوب إفريقيا، ”جوليان ماليما“، مطالبا هو الآخر بالتداول غير أننا عبرنا عن موقفنا برفض التداول خاصة وأن النظام الداخلي لا يتحدث إطلاقًا عن هذه المسألة ولا يلزمنا بها، ليعمد جوليان ماليما مرفوقا بحارسه الشخصي الذي كان مسلحاً لاختطاف الصندوق على إثر رفضهم طريقة الترشيح والانتخاب وإصرارهم على طريقة التداول، لكني قمت بإعادته للقاعة وفي تلك اللحظة تم الهجوم علي من طرف ممثلة زيمبابوي وممثل بوتسوانا قصد إبعاد الصندوق من جديد عن القاعة كي لا يتم اللجوء للإنتخاب“.



وأضافت مريم وحساة، في تصريحها للجريدة بالقول :”داخل مؤسسة الاتحاد الافريقي، ليست هذه أول مرة نتعرض فيها للتحرشات والاعتداءات بل صارت مألوفة، وقد عانينا منها مرارا، مسترسلة بالقول أنه :”وذات مرة هاجمنا عضو من البوليساريو وإعتدى على أحد زملائنا وقمنا بالتصدي له، و لما تم إنتخابي مقررة للجنة العدل وحقوق الانسان هاجمتني عضوة بالبوليساريو واعتدت علي وأسقطتني أرضا هي وإبنتها، وفي لقاء برواندا دافعت عن نفسي برميهم بقارورة ماء جراء اعتدائهم علينا“.

واسترسلت بالقول :”نحن نعلم أن التواجد في مؤسسة مثل الاتحاد الافريقي، يجعل الدفاع عن مصالح بلدنا أهم وأساس المهام، مهما كانت التضحيات والتحديات، ويحضر نكران الذات بشكل كبير حتى أنني لما اندفعت نحو الحارس الشخصي لجوليان ماليما لاستعادة الصندوق، لم أكن استحضر أنه مسلح أو عنيف أو أي شيء، كان هدفي إنجاح الانتخابات ونجاح ممثلة مالي التي يدعمها المغرب بقوة وتحوز على الأغلبية في نوايا التصويت، ليست تلك شجاعة مني أو أي شيء لكن حب الوطن ومصالحه أقوى من أي شيء آخر“.

وبخصوص تفاصيل جلسة التصويت، أوضحت مريم وحساة، ”أنه كان من المقرر إنتخاب رئيس البرلمان يوم الخميس لكنهم أخبرونا أنه تتواجد بالقاعة حالة ايجابية لفيروس كورونا، وأن علينا اخلائها، ولتحليل وتطهير القاعة سيستغرق الأمر 24 ساعة، وتم التأجيل إلى يوم الإثنين، ولما حضرنا لاستئناف الأشغال طالبوا بالتأجيل مرة أخرى بذريعة أنه في الغد ستحضر الشرطة، لكن حقيقة الأمر أن مسعاهم للتأجيل يوم الخميس إلى الإثنين لأنهم يعلمون أن عدد من البرلمانيين سيغادرون يوم الجمعة، لكن الوفود البرلمانية الحاضرة قامت بتأجيل رحلاتها الى غاية يوم الثلاثاء على الساعة الواحدة زوالا، وهذا ما دفع بهم للقيام بمناورات وافتعال هذه الأحداث بتواطئ مع الكاتب العام وأعلنوا أن الجلسة ستنطلق على الساعة الثانية يوم الثلاثاء حيث ستتمكن الشرطة من الحضور كمبرر لذلك“.

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