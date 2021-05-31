شياء تصدر جديدها

شيماء تصدر جديدها الغنائي”غير يدوي”

2021-05-31 / 11:17 مساءً
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هبة بريس: القسم الفني

طرحت الفنانة المغربية الشابة شيماء جاحظ عمل فني جديد، بعنوان “غير يدوي”، على قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمد أمير، ألحان أشرف فقيهي، توزيع ومكس بدر مخلوقي، تسجيل وماستورينغ بلال أفريكانو،
وصورت شيماء الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب بمدينة أصيلا تحت إدارة المخرج حسن الكرفتي.

و تجدر الإشارة إلى أن الفنانة شيماء جاحظ سبق أن أصدرت ديو غنائي مع مغني الراب الشهير زكرياء بناجح الملقب بـ”البنج” بعنوان “قالولي”.

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