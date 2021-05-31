فاس: نزاع بين حراس للسيارات يفضي إلى مقتل أحد الطرفين

ع محياوي _ هبة بريس

ألقت مصالح الأمن بفاس، مساء اليوم الإثنين، القبض على شخص وجه طعنات قاتلة لغريمه إثر شجار نشب بينهما حول حراسة السيارات في وسط الشارع العام قرب تأمينات الوطنية.

وأفاد مصدر من عين المكان بأن خلافا نشب بين الطرفين تطور إلى الضرب والجرح المتبادل بالسلاح الأبيض نتج عنه وفاة أحدهما .

وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الشرطة تمكنت من الاهتداء إلى مكان الجاني في ظرف وجيز بعد الأبحاث والتحريات التي باشرتها بعين المكان، وألقت القبض عليه.

وحسب نفس المصدر فإن الجاني تم الاحتفاظ به لضرورة البحث تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل إحالته على العدالة ، فيما الهالك تم نقله إلى مستودع الأموات قصد التشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة .

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