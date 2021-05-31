بوطيب / مواقفالسيارات
نور الدين بوطيب

بوطيب: استغلال موقف السيارات احتلال للملك العمومي

2021-05-31 / 10:37 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الاثنين بالرباط، إن استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الخاضع لمجموعة من القوانين والأنظمة.

وأوضح بوطيب، في معرض رده على سؤال شفوي حول “غياب إطار تنظيمي لمهنة حراسة السيارات”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن “استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولا سيما القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والذي خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، كل في ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام”.

ولفت الوزير المنتدب، في السياق ذاته، إلى أن تنظيم وتدبير مرافق العربات بالطرق والساحات العمومية هو اختصاص مخول لرؤساء المجالس الجماعية.

وأضاف أن مجموعة من الجماعات اتجهت نحو وضع آليات عصرية تهدف إلى تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق العمومية، عن طريق إحداث شركات للتنمية المحلية أو التدبير المفوض.

وسجل أن الآليات العصرية السالفة الذكر بدأ تطبيقها فعليا في بعض المدن الكبرى، والتي أصبح فيها هذا القطاع منظما، وتم الحد من تطاول بعض الأشخاص عليه بصفة غير قانونية، كما تم إعطاء الفرصة لتشغيل وتنظيم هؤلاء الحراس بشركات مهيكلة خاضعين لقوانين الشغل المعمول بها.

وخلص إلى أن السلطات الإقليمية تعمل على عقد عدة اجتماعات حول مسألة تنظيم مواقف السيارات، وتضم مختلف المتدخلين من مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية، من أجل اتخاذ التدابير وتكثيف المجهودات بغرض مواجهة كل ما من شأنه أن يخل بتنظيم السير والجولان بشكل عام.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلمانية مغربية تمنع عملية سطو على صندوق خلال جلسة التصويت بالبرلمان الإفريقي

برلمانية مغربية تمنع عملية سطو على صندوق خلال جلسة…

2021-05-31 / 10:04 مساءً
Photo of عاجل : الحكومة تسمح بتنظيم التجمعات والحفلات والأنشطة في الفضاءات المغلقة

عاجل : الحكومة تسمح بتنظيم التجمعات والحفلات والأنشطة في…

2021-05-31 / 9:55 مساءً
Photo of برلماني مُهاجما “دوزيم” و”الأولى” : من لم يعجبه أن المغرب بلد مسلم، فأرض الله واسعة

برلماني مُهاجما “دوزيم” و”الأولى” : من لم يعجبه أن…

2021-05-31 / 9:22 مساءً
Photo of بنموسى يقدم غدا الثلاثاء بالبرلمان عرضا حول “النموذج التنموي”

بنموسى يقدم غدا الثلاثاء بالبرلمان عرضا حول “النموذج التنموي”

2021-05-31 / 8:42 مساءً
Photo of تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين ..أسماء خدلت المغاربة

تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين ..أسماء خدلت المغاربة

2021-05-31 / 8:30 مساءً
Photo of “ترانسبارانسي” المغرب تعبر عن قلها العميق على صحة الريسوني

“ترانسبارانسي” المغرب تعبر عن قلها العميق على صحة الريسوني

2021-05-31 / 8:00 مساءً
Photo of لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على قانون تصفية معاشات المستشارين

لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على قانون تصفية معاشات…

2021-05-31 / 7:42 مساءً
Photo of الداخلية تنفي قيام أي هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية

الداخلية تنفي قيام أي هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة…

2021-05-31 / 6:27 مساءً
Photo of اطلاق الدورة التكوينية الثانية للقضاة الناطقين باسم النيابة العامة

اطلاق الدورة التكوينية الثانية للقضاة الناطقين باسم النيابة العامة

2021-05-31 / 5:27 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 108 إصابات جديدة و4 وفيات بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 108 إصابات جديدة و4 وفيات…

2021-05-31 / 4:50 مساءً

تعليق واحد

  1. بلا بلا بلا والمواطن يقهر من طرف قطاع الطرق المسخرين من طرف جهات معينة لها مصلحة في ابتزاز المواطين
    الملك العام لايباع ولا يكترى الا اذا فقد عموميه
    لا تلعبوا بالقوانين الحلال بين والحرام بين وما بينهما شبهات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق