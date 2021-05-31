برلمانية مغربية تمنع عملية سطو على صندوق خلال جلسة التصويت بالبرلمان الإفريقي

هبة بريس - الرباط

استطاعت النائبة البرلمانية المغربية مريم وحساة، خلال أشغال جلسة التصويت على رئيس البرلمان الإفريقي التي تستضيفها مدينة ميدراند بجنوب إفريقيا، بمناسبة الدورة العادية للبرلمان الإفريقي،(استطاعت) إفشال محاولة الانقضاض على الديموقراطية واستهداف المغرب عبر محاولة سرقة صندوق يتضمن أصوات الناخبين من طرف محسوبين على جنوب إفريقيا.

النائبة البرلمانية المغربية، تدخلت بقوة لإعادة الصندوق الذي حاولوا سرقته، بسبب الأفضلية التي كان يمنحها للمرشح المالي المدعوم من طرف المغرب وبعض الدول الإفريقية الأخرى وهو الأمر الذي لم يرق لخصوص المملكة المغربية.

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