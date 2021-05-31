الصين منشأ كورونا
الصورة تعبيرية

الصين تدعو الولايات المتحدة إلى عدم “تسييس” التحقيق في منشأ فيروس كورونا

2021-05-31 / 9:46 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

دعت الصين، الولايات المتحدة إلى عدم تسييس التحقيق في منشأ فيروس كورونا وترك الأمر للعلماء، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، تكليف الاستخبارات بالتقصي حول تلك المسألة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في إيجاز صحفي، بثه عبر حسابه على “تويتر”: “دراسة التقصي (لأصل الفيروس) ينبغي ألا يتم تسييسها، ولكن للأسف شاهدنا خطابا وأفعالا لوصم وإطلاق الألقاب على الفيروس، واستخدام مسألة التحقيق لإلقاء اللوم على دول بعينها، وانتقاد خبراء منظمة الصحة العالمية انتقادا قاسيا”.

وأضاف: “رأينا مطالب بالاعتماد على أجهزة الاستخبارات بدلا من العلماء في إدارة الدراسة حول أصل الفيروس”.

وتابع: “ندعو عددا من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، لوقف عملية التسييس، وعدم تقويض التعاون الدولي حول منشأ الفيروس لأجل أجندة سياسية خفية”.

وأكد أن الدراسة يجب أن تتم “عن طريق العلماء لا أجهزة الاستخبارات، وبشكل يعزز التعاون لا المواجهة والانقسام”.

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