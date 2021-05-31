المقرئ الادريسي: من لم يعجبه أن المغرب بلد مسلم فأرض الله واسعة
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برلماني مُهاجما “دوزيم” و”الأولى” : من لم يعجبه أن المغرب بلد مسلم، فأرض الله واسعة

2021-05-31 / 9:22 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تحدث أبو زيد المقرئ الادريسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول ما اطلق عليه بـ “استياء المغاربة ” من قنوات القطب العمومي، خاصة “دوزيم” و”الأولى”، بعد إلغائها لبث الأذان، حتى في شهر رمضان، وتعويضه بشريط إخباري متحرك

ويرى الإدريسي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 31 ماي 2021، أن هذا الأمر بلغ في رمضان حد رفع قناة “دوزيم” آذان المغرب فقط، مما حوله لآذان للإفطار وليس للصلاة

ووصف النائب البرلماني المشهد بالسريالي الذي يصعب تخيله في هذا البلد، موضحا أن الجمهور البسيط يلاحظ كيف يُقيد فتح المساجد، وتلغى التراويح وصلاة العيد باسم الإجراءات الاحترازية، مقابل فتح مرافق الخدمات، ومناشط اقتصادية بلا تقييد، منتقدا فتح المراحيض في المقاهي، واغلاقها في المساجد.

وطالب عضو “مصباح” النواب باسم المغاربة برجوع الأذان إلى القنوات العمومية، مسترسلا “من لم يعجبه أن المغرب بلد مسلم، فأرض الله واسعة، كما قال عبد الرحمان اليوسفي رحمه الله، وكما قال القرآن قبله”.

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‫4 تعليقات

  3. آلى سي محمد!
    اليوم malade mental و عند الله سنعلم ان كان كذلك!
    قول الحق في هذا الزمان و ان نبع من فرد من حزب منبوذ عند المواطن، يبقى أمرا يحترم!

  4. لا معنى لأن نقطع برنامجا في وساءل الإعلام من أجل الآذان و المساجد و الهواتف تصدح به في كل وقت ، فكروا في اشياء مفيدة أيها المنافقون.

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