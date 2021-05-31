بنموسى يقدم غدا الثلاثاء بالبرلمان عرضا حول “النموذج التنموي”

هبة بريس ـ الرباط

يقدم رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، السيد شكيب بنموسى، غدا الثلاثاء بالبرلمان، عرضا حول التقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي.

وحسب مجلس النواب فإن هذا اللقاء، الذي سينطلق على الساعة العاشرة صباحا، سيجري برئاسة رئيسي مجلسي النواب ومجلس المستشارين، وحضور أجهزة مجلسي البرلمان.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد ترأس الثلاثاء الماضي بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.

وطبقا للمهمة الموكولة إليها، فقد اعتمدت اللجنة مقاربة متعددة الأبعاد، وقامت بتأطير جيد لأعمالها. وقد تمكنت على الخصوص، من استكشاف وتدارس التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن جائحة كوفيد-19، في العديد من المجالات الاستراتيجية، مثل الصحة والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية والسياحية.

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