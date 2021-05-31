تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين ..أسماء خدلت المغاربة

هبة بريس ـ الرباط

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

وقالت مصادر جيدة الإطلاع ان جلسة التصويت بلجنة المالية عرفت حضور 14 نائبا برلمانيا، 9 من أعضاء اللجنة و5 ومن خارج اللجنة. وصوت لصالح مقترح القانون 5 أعضاء فيما عارضه ثلاثة وامتنع صوت واحد.

ومن بين الاسماء التي صادقت على مقترح قانون أعلاه نجد عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية المنتمي لحزب العدالة والتنمية و الازمي الادريسي (البيليكي الديبخشي) عمدة فاس العدالة والتنمية / نور الدين مضيان رئيس فريق الاستقلال / حكيمة بلقساوي الحركة الشعبية / محمد ولاف الاحرار.

وتأتي خطوة إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء الغرفة الثانية بعد تلك التي قام به مجلس النواب في شهر دجنبر الماضي، حيث صادق على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، تقدم به رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.

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