جمعية ترانسبارانسي المغرب تعبرعن عن قلها العميق على صحة الريسوني
سليمان الريسوني

“ترانسبارانسي” المغرب تعبر عن قلها العميق على صحة الريسوني

2021-05-31 / 8:00 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

دعت جمعية “ترانسبرانسي” المغرب، السلطات المعنية إلى العمل على إطلاق سراح الصحافي المعتقل سليمان الريسوني وسراح رفيقه في المهنة والمحنة، عمر الراضي، إعمالا لقرينة البراءة وحرصا على ضمانات المحاكمة العادلة.

وعبرت “ترانسبرانسي” في بلاغ لها عن قلها العميق على صحة الريسوني المضرب عن الطعام ، مؤكدة على تضامنها معه، ومع أسرته في هذه المحنة.

وناشدت “ترانسبرانسي” ، الصحفي سليمان الريسوني بأن يوقف إضرابه عن الطعام، حفاظا على حياته مراعاة لصحته لأن أسرته وبلده وكل المغاربة الشرفاء، وأنصار الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، في المغرب وعبر العالم يهمهم أمره

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تعليق واحد

  1. عليه أن يواجه تهم العدالة دون مزايدات سياسية أو حزبية…من يكون هذا الريسوني؟؟؟!!…هل هو أكثر من اي مواطن بسيط يواجه التهم .. لماذا يريد الغوغاء إسقاط التهم عنه؟؟؟!…إذن الغوا القضاء بصفة نهاءبة…لماذا كلما دخل صحفي او٣فيسبوكي أو…قمتم كالغوغاء تدافعون عنه…هل هم فوق القانون؟؟؟!

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