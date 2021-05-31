“ترانسبارانسي” المغرب تعبر عن قلها العميق على صحة الريسوني

هبة بريس ـ الرباط

دعت جمعية “ترانسبرانسي” المغرب، السلطات المعنية إلى العمل على إطلاق سراح الصحافي المعتقل سليمان الريسوني وسراح رفيقه في المهنة والمحنة، عمر الراضي، إعمالا لقرينة البراءة وحرصا على ضمانات المحاكمة العادلة.

وعبرت “ترانسبرانسي” في بلاغ لها عن قلها العميق على صحة الريسوني المضرب عن الطعام ، مؤكدة على تضامنها معه، ومع أسرته في هذه المحنة.

وناشدت “ترانسبرانسي” ، الصحفي سليمان الريسوني بأن يوقف إضرابه عن الطعام، حفاظا على حياته مراعاة لصحته لأن أسرته وبلده وكل المغاربة الشرفاء، وأنصار الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، في المغرب وعبر العالم يهمهم أمره

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