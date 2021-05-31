اعمارة: عدد الرخص الممنوحة للنقل المزدوج بالعالم القروي برسم 2021 بلغ 1375
عبد القادر اعمارة

اعمارة : النقل المزدوج بالعالم القروي بلغت تراخيصه 1375

2021-05-31 / 6:54 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عبد القادر اعمارة، أن عدد رخص النقل المستغلة للنقل المزدوج بالعالم القروي يصل الى غاية 31 ماي من هذه السنة إلى 1375 رخصة مستغلة من أصل 3851 رخصة مسلمة بمعدل استغلال 35 في المائة.

وأوضح اعمارة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين 31 ماي الجاري، أنه خلال سنتين 2020 و2021 منحت وزارة التجهيز ما مجموعه 1 884، 479 رخصة في 2020، و1405 رخصة في 2021، وقال إن هناك طلبا على هذه الرخص وهناك اشتغال للجن الإقليمية التي تترأسها السلطات المحلية من أجل تلبية الطلبات.

وأشار اعمارة إلى أن عدد الرخص الممنوحة على سبيل المثال في ورززات 156 رخصة مستغلة، و143 رخصة بتارودانت، و114 رخصة بأزيلال، و108 بقلعة السراغنة.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة ستنكب في الفترة المقبلة على تقييم عملية منح رخص النقل المزدوج بالعالم القروي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ”مريم وحساة“ تكشف لـ”هبة بريس”التفاصيل الكاملة لاسترجاعها ”الصندوق المسروق” (+فيديو)

”مريم وحساة“ تكشف لـ”هبة بريس”التفاصيل الكاملة لاسترجاعها ”الصندوق المسروق”…

2021-05-31 / 11:44 مساءً
Photo of العثماني : الحكومة أولت عناية كبرى للورش الاجتماعي

العثماني : الحكومة أولت عناية كبرى للورش الاجتماعي

2021-05-31 / 11:29 مساءً
Photo of “البام” يطرد أشهر برلماني مغربي من حزبه

“البام” يطرد أشهر برلماني مغربي من حزبه

2021-05-31 / 10:24 مساءً
Photo of وزارة الخارجية : تصريح رئيس الحكومة الإسبانية يثير “اندهاشا كبيرا

وزارة الخارجية : تصريح رئيس الحكومة الإسبانية يثير “اندهاشا…

2021-05-31 / 7:21 مساءً
Photo of مرة أخرى.. سانشيز يحاول ربط الأزمة مع المغرب ب”المهاجرين”

مرة أخرى.. سانشيز يحاول ربط الأزمة مع المغرب ب”المهاجرين”

2021-05-31 / 5:59 مساءً
Photo of بوريطة: مثول غالي أمام القضاء يؤكد أن اسبانيا أدخلته عمدا بطريقة احتيالية

بوريطة: مثول غالي أمام القضاء يؤكد أن اسبانيا أدخلته…

2021-05-31 / 4:55 مساءً
Photo of بوريطة: مشكلتنا ليست مع الشعب الإسباني وصداقتنا معهم مستمرة

بوريطة: مشكلتنا ليست مع الشعب الإسباني وصداقتنا معهم مستمرة

2021-05-31 / 3:55 مساءً
Photo of بوريطة ل”إسبانيا”: لم نستغل قط الأزمة الكتالونية وموقفنا كان واضحا

بوريطة ل”إسبانيا”: لم نستغل قط الأزمة الكتالونية وموقفنا كان…

2021-05-31 / 2:37 مساءً
Photo of بوريطة: الأزمة بين المغرب واسبانيا لن تنتهي بمحاكمة غالي فقط!

بوريطة: الأزمة بين المغرب واسبانيا لن تنتهي بمحاكمة غالي…

2021-05-31 / 2:26 مساءً
Photo of ابراهيم غالي كان عميلا للمخابرات الإسبانية قبل سنوات

ابراهيم غالي كان عميلا للمخابرات الإسبانية قبل سنوات

2021-05-31 / 1:25 مساءً

تعليق واحد

  1. السيد الوزير المحترم أتوجه إلى سيادتكم بطلب تمكين جمعية من الاستفادة من رخصة النقل المزدوج نقطة الانطلاق سيدي محمد الاحمر اولادموسى في اتجاه اولادمصباح قيادة البحارة اولاد عياد إقليم القنيطرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق