اعمارة : النقل المزدوج بالعالم القروي بلغت تراخيصه 1375

هبة بريس ـ الرباط

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عبد القادر اعمارة، أن عدد رخص النقل المستغلة للنقل المزدوج بالعالم القروي يصل الى غاية 31 ماي من هذه السنة إلى 1375 رخصة مستغلة من أصل 3851 رخصة مسلمة بمعدل استغلال 35 في المائة.

وأوضح اعمارة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين 31 ماي الجاري، أنه خلال سنتين 2020 و2021 منحت وزارة التجهيز ما مجموعه 1 884، 479 رخصة في 2020، و1405 رخصة في 2021، وقال إن هناك طلبا على هذه الرخص وهناك اشتغال للجن الإقليمية التي تترأسها السلطات المحلية من أجل تلبية الطلبات.

وأشار اعمارة إلى أن عدد الرخص الممنوحة على سبيل المثال في ورززات 156 رخصة مستغلة، و143 رخصة بتارودانت، و114 رخصة بأزيلال، و108 بقلعة السراغنة.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة ستنكب في الفترة المقبلة على تقييم عملية منح رخص النقل المزدوج بالعالم القروي.

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