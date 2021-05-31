بيدرو سانشيز

مرة أخرى.. سانشيز يحاول ربط الأزمة مع المغرب ب”المهاجرين”

2021-05-31 / 5:59 مساءً
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هبة بريس - الرباط

مباشرة بعد تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، والتي أكد من خلالها على أن أزمة المغرب مع اسبانيا، تتعلق بمواقف الأخيرة المعادية للوحدة الترابية للمملكة، إضافة الى استقبالها لزعيم “البوليساريو” ابراهيم غالي بطريقة احتيالية وعن قصد، خرج رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز برد حاول من التركيز على قضية المهاجرين وربطها بالأزمة مع المغرب.

وقال سانشيز في تصريحات صحفية، يومه الاثنين، “من غير المقبول أن تهاجم حكومة ما الحدود بسبب خلاف في السياسة الخارجية”.

واعتبر أن”سماح سلطات المغرب للمهاجرين بالعبور إلى سبتة هجوم على الحدود الإسبانية”.

وتعمد رئيس الحكومة الاسبانية، عدم الحديث عن السبب الحقيقي للخلاف بين البلدين والمتعلق بمواقف اسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، وكذا استقبال مدريد للمجرم ابراهيم غالي، محاولا التغطية عنها بقضية مهاجري سبتة المحتلة

هذا وكان بوريطة قد أكد اليوم الاثنين، على أن جوهر المشكل هو مسألة ثقة تم تقويضها بين شريكين، وكذا مسألة دوافع خفية لإسبانيا معادية لقضية الصحراء، القضية المقدسة لدى الشعب المغربي قاطبة.

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