اطلاق الدورة التكوينية الثانية للقضاة الناطقين باسم النيابة العامة

هبة بريس - الرباط

أطلقت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال السلسة الثانية من الدورات التكوينية لفائدة القضاة الناطقين باسم النيابات العامة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ماي إلى 1 يوليوز 2021 بمقر المعهد بالرباط.

وأشرف مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، و مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، على افتتاح الجزء الثاني من تكوين الناطقين باسم النيابات العامة، يومه الاثنين 31 ماي 2021، بحضور أساتذة وأطر المعهد العالي للإعلام والاتصال، و المسؤولون القضائيون، وقضاة النيابة العامة.

وفي هذا الصدد قال الحسن الداكي، في كلمته اثناء افتتاح أشغال الجلسة الافتتاحية، أن العالم اليوم بات يعتمد بشكل أكبر على وسائل الإتصال والتواصل من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة، مما يؤدي أحيانا إلى فبركة الصوروالفيديوهات من خلال تطبيقات متاحة للعموم، وهو الأمر الذي سيؤدي حسب المتحدث الى إنتشار الأخبار الزائفة التي من شأنها المس بالأمن والنظام العاميين، والتي قد تشكك في مصداقية وموثوقية السلطات العمومية، لافتا الى ما جرى تداوله من إشاعات في بداية جائحة كوفيد-19 ببلادنا، على حد تعبيره.

واسترسل الحسن الداكي، أن النيابة العامة واعية تماما بأهمية التواصل مع الرأي العام والإنفتاح على محيطها الخارجي كخيار إستراتيجي للمؤسسة، ودأبت مند تسلمها مقاليد المسؤولية على اعتماد استراتيجية للتواصل سواء على المستوى المؤسساتي أوالرقمي، مضيفاً أنه وفي هذا الإطار حرصت هذه الرئاسة منذ إصدارها للمنشور الأول بتاريخ07 أكتوبر 2017 على حثالمسؤولين القضائيين على ضرورة التواصل مع الرأي العام ومع فعاليات المجتمع المدني، تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، وتنويرا للرأي العام حول ما يتم تداوله من أخبار في وسائل الإعلام أو في الوسائط الاجتماعية، وتفاديا أيضاً لانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة والزائفة أو التدخللتصحيح بعض المعطيات أو تقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله.

وأبرز المتحدث أنه وتنزيلاً للإستراتيجية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة في مجال التواصل، فقد بادرت إلى اطلاق هذا البرنامج بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال يستهدف تمكين قضاة النيابة العامة من آليات التواصل وصياغة البلاغات والتدريب على كيفية إجراء الحوارات الصحفية وقد تم إنجاز الجزء الأول من هذا التكوين برحاب هذا المعهد خلال سنة 2019 استفاد منه حوالي 51 من قضاة النيابة العامة عبر ثلاث دورات تكوينية.

ورغم توقف البرنامج السنة الماضية بسبب أزمة كوفيد 19، فإن النيابة العامة وبعد تحسن الوضعية الوبائية للبلاد وكما كشف عن ذلك رئيسها لحسن الداكي تعتزم اطلاق الدورة الثانية بشكل حضوري في خمس دورات، يستفيد منها75 قاض بمعدل 15قاض في كل دورة، مع إحترام القواعد الصحية التي نصت عليهاتوجيهات السلطات المختصة.

ويشار أن هذه الدورات التكوينية التي أعطى انطلاقتها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي ومدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بن صفية، ضمن الاستراتيجية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة في مجال التواصل، حيث بادرت إلى إطلاق برنامج طموح لتكوين الناطقين باسم النيابات العامة منذ سنة 2019، وقد شرعت في تفعيل هذا البرنامج على أرض الواقع بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، ويستهدف تمكين قضاة النيابة العامة من آليات التواصل وصياغة البلاغات والتدريب على كيفية إجراء الحوارات الصحفية، وقد تم انجاز الجزء الأول من هذا التكوين برحاب هذا المعهد خلال سنة 2019 استفاد منه حوالي 51 من قضاة النيابة العامة عبر ثلاث دورات تكوينية.

أما الجزء الثاني الذي انطلق اليوم، فسيتم عبر خمس دورات يستفيد منها 75 قاض من قضاة النيابة العامة بمعدل 15 قاض في كل دورة، في أفق عقد جزء ثالث يستفيد منه المسؤولين القضائيين.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5