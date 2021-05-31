شفاء كورونا
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خلال 24 ساعة.. تسجيل 108 إصابات جديدة و4 وفيات بكورونا

2021-05-31 / 4:50 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين، عن تسجيل 108 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 519216 حالة.

كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9147 حالة وفاة.

و سجلت 163 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 507125 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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