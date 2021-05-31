أمزازي: البكالوريا لا تتقادم والمشكل في الطاقات الاستيعابية للجامعات

هبة بريس - الرباط

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، سعيد أمزازي، على أن شهادة البكالوريا لا تتقادم.

وفي معرض رده على سؤال أحد البرلمانيين، بخصوص لجوء عدد من المغاربة الى اجتياز امتحانات البكالوريا الأحرار، للحصول على بكالوريا جديدة، كشف الوزير أن الأمر يتعلق بالطاقات الاستيعابية للكليات.

وأضاف الوزير، أن الكليات تعطي الأولوية لبكالوريا السنة الجارية، ثم السنتين التي قبلها، على أن تدرس طلبات التسجيل المتعلقة بالسنوات الأخرى وفقا لطاقتها الاستيعابية.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6