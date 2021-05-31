أمزازي: البكالوريا لا تتقادم والمشكل في الطاقات الاستيعابية للجامعات
هبة بريس - الرباط
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، سعيد أمزازي، على أن شهادة البكالوريا لا تتقادم.
وفي معرض رده على سؤال أحد البرلمانيين، بخصوص لجوء عدد من المغاربة الى اجتياز امتحانات البكالوريا الأحرار، للحصول على بكالوريا جديدة، كشف الوزير أن الأمر يتعلق بالطاقات الاستيعابية للكليات.
وأضاف الوزير، أن الكليات تعطي الأولوية لبكالوريا السنة الجارية، ثم السنتين التي قبلها، على أن تدرس طلبات التسجيل المتعلقة بالسنوات الأخرى وفقا لطاقتها الاستيعابية.
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2 تعليقات
تناقض كبير في هذا الأمر كيف تعطى الأولوية الباكلوريا الجديد ولا تتساوى مع القديمة اي عدم تقادم هذا هذا تهور في التصريح
ولماذا لا تفتح وزارتكم باب التسجيل والدراسة عن بعد طيلة السنة بالنسبة للموظفين الحاصلين على بكالوريا (قديمة) والتي لا تتقادم حسب تصريحكم؟؟