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أمزازي: امتحانات البكالوريا ستجرى بالمنشآت الرياضية وكلفنا 52 ألف إطارا بالحراسة

2021-05-31 / 4:20 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، سعيد أمزازي، أن عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز الدورة العادية لامتحانات البكالوريا هذه السنة، بلغ مايفوق 518 الف، مقابل 440 الف خلال السنة الصارمة.

وذكر أمزازي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن 180 الف من المترشحين هم من الأحرار، و 49 بالمائة إناثا و51 ذكورا.

ولتأمين إجراء امتحانات البكالوريا في ظروف ملائمة، أكد الوزير على أن وزارته اتخذت عدد من الإجراءات المهمة ومن ضمنها تجهيز 2400 مركزا لإجراء الاختبارات، وتكليف 52 الف إطارا بالحراسة، 35 الف أستاذ وأستاذة بعملية التصحيح.

وعن الإجراءات الوقائية لحماية المترشحين والمترشحات والاطر التربوية، أكد أمزازي على أن الوزارة اعتمدت بروتوكولا صحيا صارما، يتمثل في احترام التباعد الجسدي، عبر استعمال العديد من المنشآت الرياضية والمدرجات “الملاعب” في الامتحانات، الى جانب اتباع التدابير الوقتئية المفروضة من طرف السلطات المعنية

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