بوريطة: الأزمة بين المغرب واسبانيا لن تنتهي بمحاكمة غالي فقط!
هبة بريس - الرباط
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، على أن الأزمة بين المغرب واسبانيا، لم تبتدء باستقبال مدريد لزعيم البوليساريو ابراهيم غالي ولن تنتهي بمحاكمته.
وأفاد بوريطة في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام الاسبانية يومه الاثنين، أن الأزمة مع اسبانيا تتعلق بالدوافع الخفية المعادية لاسبانيا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وأضاف الوزير، أن الصراع “لا يقتصر على رجل واحد”، بل يتعلق بمسألة ثقة واحترام متبادل انكسر بين المغرب وإسبانيا”، بسبب موقف مدريد اتجاه القضية الوطنية والتي تعد قضية مقدسة لكل الشعب المغربي.
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2 تعليقات
هكذا نكون الدبلوماسية الحقيقية الواتقة من نفسها و المشرفة لشعبها و تاريخ بلد ها الذي هو دولة أمة لها 13 قرن من التاريخ. هكذا وجب التعامل مع المتربصين بوحدة بلدنا الحبيب بكل محاسنه و مساوئه.
(بلادي و ان جارت علي عزيزة/و أهلي و ان ضاقوا بي كرام)
نسي الاسبان يوم كانوا يجوبون شوارع مدننا يبيعون الاثواب و يطلبون ما ياكلونه من الأسر المغربية يوم كنا ننادي كل متسول ب(السباليوني الحازق)
افكر فالجالية متخرخرش