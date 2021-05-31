بوريطة: الأزمة بين المغرب واسبانيا لن تنتهي بمحاكمة غالي فقط!

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، على أن الأزمة بين المغرب واسبانيا، لم تبتدء باستقبال مدريد لزعيم البوليساريو ابراهيم غالي ولن تنتهي بمحاكمته.

وأفاد بوريطة في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام الاسبانية يومه الاثنين، أن الأزمة مع اسبانيا تتعلق بالدوافع الخفية المعادية لاسبانيا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.

وأضاف الوزير، أن الصراع “لا يقتصر على رجل واحد”، بل يتعلق بمسألة ثقة واحترام متبادل انكسر بين المغرب وإسبانيا”، بسبب موقف مدريد اتجاه القضية الوطنية والتي تعد قضية مقدسة لكل الشعب المغربي.

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