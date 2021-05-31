الصورة لبطاقة تسجيل ابراهيم غالي بالشرطة الاسبانية

ابراهيم غالي كان عميلا للمخابرات الإسبانية قبل سنوات

2021-05-31 / 1:25 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن زعيم جبهة “البوليساريو” ابراهيم غالي، كان يعمل كعميل لصالح المخابرات الاسبانية قبل سنوات.

ونقلت الصحيفة، أن المجرم غالي انضم إلى “البوليس الإسباني” في الستينيات من القرن الماضي، وحصل على أموال مقابل تقارير سرية أعدها لصالح المخابرات.

وأضافت أن زعيم الانفصاليين، الذي كان عميلا للشرطة الإقليمية الإسبانية برقم 8360، طرد بعدما اكتشفت المخابرات أنه قيادي ب”البوليساريو” وشارك في عملية اختطاف مواطنين إسبان في الصحراء المغربية.

وتابع المصدر ذاته، أن غالي حصل على أموال وأسلحة مهمة من عدد من الدول وفي مقدمتها الجزائر للحصول على الصحراء، لافتا أن المخابرات الاسبانية واصلت مراقبة تحركاته وأنشطته بعد طرده وتسجلها في ملف اداري تحتفظ به.

ما رأيك؟
المجموع 20 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ”مريم وحساة“ تكشف لـ”هبة بريس”التفاصيل الكاملة لاسترجاعها ”الصندوق المسروق” (+فيديو)

”مريم وحساة“ تكشف لـ”هبة بريس”التفاصيل الكاملة لاسترجاعها ”الصندوق المسروق”…

2021-05-31 / 11:44 مساءً
Photo of العثماني : الحكومة أولت عناية كبرى للورش الاجتماعي

العثماني : الحكومة أولت عناية كبرى للورش الاجتماعي

2021-05-31 / 11:29 مساءً
Photo of “البام” يطرد أشهر برلماني مغربي من حزبه

“البام” يطرد أشهر برلماني مغربي من حزبه

2021-05-31 / 10:24 مساءً
Photo of وزارة الخارجية : تصريح رئيس الحكومة الإسبانية يثير “اندهاشا كبيرا

وزارة الخارجية : تصريح رئيس الحكومة الإسبانية يثير “اندهاشا…

2021-05-31 / 7:21 مساءً
Photo of اعمارة : النقل المزدوج بالعالم القروي بلغت تراخيصه 1375

اعمارة : النقل المزدوج بالعالم القروي بلغت تراخيصه 1375

2021-05-31 / 6:54 مساءً
Photo of مرة أخرى.. سانشيز يحاول ربط الأزمة مع المغرب ب”المهاجرين”

مرة أخرى.. سانشيز يحاول ربط الأزمة مع المغرب ب”المهاجرين”

2021-05-31 / 5:59 مساءً
Photo of بوريطة: مثول غالي أمام القضاء يؤكد أن اسبانيا أدخلته عمدا بطريقة احتيالية

بوريطة: مثول غالي أمام القضاء يؤكد أن اسبانيا أدخلته…

2021-05-31 / 4:55 مساءً
Photo of بوريطة: مشكلتنا ليست مع الشعب الإسباني وصداقتنا معهم مستمرة

بوريطة: مشكلتنا ليست مع الشعب الإسباني وصداقتنا معهم مستمرة

2021-05-31 / 3:55 مساءً
Photo of بوريطة ل”إسبانيا”: لم نستغل قط الأزمة الكتالونية وموقفنا كان واضحا

بوريطة ل”إسبانيا”: لم نستغل قط الأزمة الكتالونية وموقفنا كان…

2021-05-31 / 2:37 مساءً
Photo of بوريطة: الأزمة بين المغرب واسبانيا لن تنتهي بمحاكمة غالي فقط!

بوريطة: الأزمة بين المغرب واسبانيا لن تنتهي بمحاكمة غالي…

2021-05-31 / 2:26 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق