صحيفة عبرية: انطلاق رحلات مباشرة بين إسرائيل ومراكش شهر يونيو

هبة بريس - وكالات

كشف موقع “ماكو” الإسرائيلي، عن وجود تفاؤل بشأن تسيير رحلات طيران بين إسرائيل والمغرب خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأشار تقرير نشره الموقع، أنه يمكن الوصول اليوو إلى المغرب عن طريق رحلات منظمة، أو من خلال تلقي دعوة شخصية، مشيرا الى أن السياحة الخاصة سيتم ترتيبها قريبا وستبدأ الرحلات على ما يبدو في يونيو المقبل.

وفي هذا الصدد، صرحت جيل ستاف، نائبة رئيس قسم التسويق في شركة الطيران الاسرائيلية “يسراير” للموقع بأنه من المتوقع تسيير رحلات مباشرة إلى مراكش بعد الحصول على الموافقة على ذلك، وقالت :”نستعد لتشغيل رحلات مباشرة إلى مراكش من شهر يوليو، ونتوقع أن تكون المغرب وجهة سياحية مثيرة، نظرا للمميزات التي يتمتع بها، من شواطئ وطبيعة خلابة”.

وتطرق التقرير بصورة إيجابية إلى النجاح الكبير للرحلات إلى دبي، وقال إن 66 ألف إسرائيلي سافروا إلى هناك من بداية ديسمبر، لكنه أشار إلى الصعوبات القائمة في زيارة البحرين التي تأجل تنظيم الرحلات إليها أكثر من مرة، فبعد تأجيلها حتى يونيو، تأجلت مرة أخرى إلى أغسطس.

ونقلت “ماكو” عن مسؤول مطلع أنه على النقيض من دبي، التي توصلت معها إسرائيل بصورة مباشرة إلى إتفاق وأصبحت وجهة مطلوبة، تواجه الوجهات الجديدة مثل البحرين والمغرب حاليا صعوبات أمنية وبيروقراطية، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل الرحلات.

وذكر التقرير أنه إلى الآن لا يوجد حل لموضوع التأشيرة إلى البحرين، من يريد الوصول إلى هناك يحتاج حاليا إلى دعوة من شخص بحريني، وعملية إصدار التأشيرة مرهقة، ولا توجد إمكانية الحصول عليها بشكل مستقل بدون تلقي دعوة. كما لا توجد موافقات على تسيير الرحلات إلى شرم الشيخ بمصر.

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