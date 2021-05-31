تحرش بفتاة ونشر فيديو مسيء لها.. القبض على سائح برازيلي بمصر

هبة بريس - وكالات

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على طبيب ومدون برازيلي شهير، وذلك خلال جولة سياحية له بمدينة الأقصر في الصعيد جنوبي القاهرة.

السبب في القبض عليه هو مخالفة المتهم للقوانين المصرية وللقواعد المنظمة والحاكمة للسياح حول العالم، حيث تحرش لفظيا بفتاة تعمل في أحد مراكز بيع أوراق البردي التذكارية بالأقصر، وفقا لمصدر أمني.

وقال المصدر لموقع “سكاي نيوز عربية” إن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو يتضمن واقعة التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجني عليها ومرتكب الواقعة، وألقي القبض عليه قبل مغادرته البلاد.

وحسب المصدر فقد تم استجواب المتهم وأقر بالواقعة مؤكدا أنه كان يمزح، ولكن الفتاة أكدت أنها لم تعرف أنه قال تلك الألفاظ في الفيديو الذي صوره معها بمحل عملها وكانت تعتقد أنه يصور فيديو تذكاري عن مصر للاحتفاظ به، خاصة أنها لا تففهم اللغة البرتغالية التي تحدث بها في الفيديو وقال تلك الألفاظ.

وقامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم بشأن إبلاغ سفارة بلاده وعرضه على النيابة للتحقيق في الواقعة.

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