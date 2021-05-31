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البيضاء.. توقيف شخصين حطما عدد من السيارات بالهراويين

2021-05-31 / 9:54 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على خلفية إقدامهما تحت تأثر حالة تخدير متقدمة على إحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بواسطة السلاح الأبيض بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بالشارع العام بمنطقة “الهراويين” بمدينة الدار البيضاء، كما تم أيضا حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء بحوزتهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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