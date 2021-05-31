صورة من الارشيف - البرلمان المغربي
صورة من الارشيف - البرلمان المغربي

في عز الأزمة.. بوانو يجمع المستشارين للاتفاق على توزيع أموال الشعب

2021-05-31 / 9:33 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يومه الاثنين، برئاسة عبد الله بوانو، جلسة للتصويت على مقترح قانون تصفية نظام معاشات المستشارين والنظر في التعديلات الموضوعة.

وكانت لجنة بوانو قد أجلت التصويت على القانون المثير للجدل، بسبب مطالبة عدد من الفرق بمهلة لتحضير تعديلات ومقترحات تهم القانون.

وفي هذا الصدد، اقتح حزب الأصالة والمعاصرة، استرجاع أعضاء مجلس المستشارين لحقوقهم في حدود مبلغ اشتراكاتهم الشهرية المقتطعة من تعويضاتهم خلال فترة انتدابهم بالإضافة إلى عائد استثمارها، مع تحويل الجزء المتكون من مساهمات مجلس المستشارين وعائدات استثمارها إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

ويترقب عدد من المتتبعين للشأن السياسي، لاجتماع اليوم الاثنين، وموقف حزب “الجرار” الذي بيده التصويت وتمرير هذه الفضيحة السياسية أو إلغائها.

ولقي توقيت التصويت على القانون المذكور، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تزامنه والظرفية الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب جائحة كورونا.

هذا ويشار الى أن “وزيعة المستشارين” المنتظر تقسيمها تتجاوز 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة.

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