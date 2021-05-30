لقاء يجمع جمعيات تحويل الأموال المتعاقدة مع كاش بلوس

2021-05-30 / 11:40 مساءً
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هبة بريس- القسم الاقتصادي

شهد مقر الجمعية الجهوية لوكلاء تحويل الأموال بجهة الدار البيضاء سطات، اليوم الأحد 30 ماي الجاري، اجتماعيا جمع رؤساء الجمعيات الجهوية لوكلاء تحويل الأموال المتعاقدة مع “كاش بلوس”.

وحضر الاجتماع ممثلون عن جل الجمعيات الجهوية، المنبثقة بمختلف جهات المملكة ، حيث خصص اللقاء لتدارس العديد من النقاط العالقة بين مهنيي القطاع وشركة “كاش بلوس”.

وأعرب رئيس جمعية جهة الدار البيضاء سطات في حتصريح صحفي على هامش اللقاء عن استعداده للدفاع عن مصالح كل الوكالات المنخرطة في هذه الجمعيات،مضيفا أن الاجتماع خلص كذلك الى ضرورة تأسيس فيدرالية تضم الجمعيات العاملة في القطاع من اجل المساهمة في تحسين وتجويد قطاع تحويل الاموال والدفاع عن مصالح الوكلاء.

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