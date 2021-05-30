اسبانيا.. ضبط 18 طنا من المخدرات بميناء الجزيرة الخضراء

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكن الحرس المدني الاسباني بميناء الجزيرة الخضراء ، من ضبط كمية كبيرة من المخدرات كانت في طريقها الى الداخل الاسباني، وذلك على إثر عملية تفتيش شملت شاحنة قادمة من المغرب في اتجاه الجارة الشمالية.

وبحسب مصادر اعلامية اسبانية فقد أسفرت عملية التفتيش الروتينية التي قامت بها المصالح الأمنية الاسبانية مستعينة بكلاب مدربة، من ضبط كمية ناهزت 18 طنا من المخدرات مدسوسة بعناية داخل فاكهة “السويهلة” بشاحنة تحمل ترقيما مغربيا.

وأضافت المصادر أن جهاز السكانير بالميناء المذكور أكد وجود الشحنة الكبيرة من المخدرات داخل الشاحنة ليتم توقيف السائق وحجز الشاحنة.

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