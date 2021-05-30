مصرع خمسة شرطيين في تحطم مروحية بكولومبيا

2021-05-30 / 10:14 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلن رئيس كولومليا إيفان دوكي، اليوم الأحد، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم جراء سقوط مروحية تابعة لشرطة مكافحة المخدرات في منطقة شمالية من البلاد.

وكتب دوكي على صفحته في “تويتر”: “نأسف بشدة لمصرع أبطال شرطتنا الخمسة، الذي وقع في مديرية كانتاغاليو جنوبي إدارة بوليفار”.

وأضاف رئيس الدولة أن التحقيق سيتم فتحه لتحديد أسباب الحادث.

وأعرب دوكي عن تضامنه مع “عائلات أبطالنا الذين قدموا كل شيء من أجل الوطن”.

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