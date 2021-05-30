مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح ببوركينافاصو
هبة بريس- وكالات
قُتل 3 أشخاص وأُصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، في هجوم شنه مسلحون على قرية شمالي بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر.
وقالت رويترز: إن “3 مدنيين لقوا مصرعهم في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو قرب قرية بولي وجرح 3 آخرون بسبب توغل مسلحين من الحدود الشمالية”.
وأضاف المصدر أن “ضحايا الهجوم هم رئيس القرية وإمام مسجد ونجله”.
وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو خلال شهر أيار/مايو الجاري حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال البلاد.
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