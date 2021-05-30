خدمة الربط ب”الواي فاي” مجانا على متن طرامواي الرباط-سلا ابتداء من غد الاثنين

2021-05-30 / 9:22 مساءً
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هبة بريس- و م ع

أعلن طرامواي الرباط-سلا أنه سيتيح لزبائنه، ابتداء من يوم غد الاثنين، الاستفادة من خدمة الربط ب”الواي فاي” في حلة جديدة وبالمجان.

وذكرت الشركة في بلاغ أن هذه الخدمة المبتكرة التي ستمكن أزيد من 110 آلاف مستخدم يوميا من الارتباط بالشبكة المسماة “واي فاي طرامواي” بطريقة بسيطة وميسرة، تندرج ضمن الرؤية الجديدة “التنقل المتصل” والتي تأتي في انسجام تام مع استراتيجية الرقمنة التي انخرطت فيها المملكة.

ووفق هذا التصور، يتابع البلاغ، سيشكل هذا العرض المجاني للواي فاي فرصة لإعطاء الانطلاقة الفعلية لعرض رقمي على شبكة الطرامواي والذي سيستمر، بشكل تصاعدي ومتنوع ، من أجل مواكبة حقيقية لعصر التقدم والإدماج.

وفي سبيل تحقيق هذا المسعى، عملت شركة طرامواي الرباط-سلا ، بمعية الشركة صاحبة الحق في الاستغلال (ترانسديف) ، على عقد شراكة مع شركة للاتصالات (Orange) من أجل تأمين الولوج إلى شبكة الجيل الرابع ذات الصبيب العالي وكذا ضمان التدفقات المتبادلة بشكل آمن.

وفي هذا الصدد ، يقول المصدر ، سيتم بداية تجهيز نصف أسطول القاطرات بتقنية الواي فاي المجانية، على أن يتم تعميمها بالنسبة للجميع في متم شهر يونيو المقبل، مضيفا أنه بفضل الطرامواي، بات ، من الآن فصاعدا ، بمقدور المستفيدين من خدماته التواصل، والحصول على المعلومات والاستمتاع بالمرح والترفيه خلال تنقلاتهم وبكل حرية وأريحية.

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تعليق واحد

  1. خدمة الويفي شيء رائع تتخلي كل واحد داخل سوق راسو. قبل كنتي تحشم دوز حدا شي قهوة كلشي كيحنزز فيك دبا خاشيين عينيهم فالتلفون

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