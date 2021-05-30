أرسنال الإنجليزي يبدأ تحركاته للتعاقد مع نصير مزراوي

هبة بريس- الرياضة

بدأ نادي أرسنال الإنجليزي تحركاته للتعاقد مع الدولي المغربي نصير مزراوي، الظهير الأيمن لنادي أياكس أمستردام الهولندي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن إدارة أرسنال تستهدف التعاقد مع نصير مزراوي الصيف القادم، حيث تحاول استغلال قرب انتهاء عقد اللاعب مع أياكس أمستردام من أجل ضمه، خاصة وأن عقده يمتد إلى غاية يونيو 2022، ويرغب أياكس في بيعه هذا الصيف للاستفادة ماديا من الصفقة.

يشار إلى أن نصير مزراوي توج هذا الموسم مع أياكس بلقب الدوري الهولندي الممتاز، وقد خاض 19 مباراة في الدوري.

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