مولودية وجدة يتفوق على شباب المحمدية

2021-05-30 / 7:35 مساءً
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هبة بريس-

تفوق فريق مولودية وجدة على ضيفه شباب المحمدية بثلاثة أهداف لإثنين في المباراة التي جمعتهما ، اليوم الأحد ، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة ، برسم الدورة ال 21 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل أهداف فريق المولودية الوجدية كل من اللاعب آدم النفاتي (د 12)، و صلاح الدين باهي (د 46)، والمهدي بطاش (د 85)، فيما سجل هدفي شباب المحمدية إسماعيل المترجي (د 37 ض ج)، و عبد الحق عسال (د 70).

وارتقى فريق مولودية وجدة ، عقب هذا الفوز ، إلى المركز الخامس ب 30 نقطة ، فيما احتل فريق شباب المحمدية المركز الرابع عشر ب 20 نقطة .

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