بركة : " المغرب يحتاج إلى تناوب ديمقراطي جديد
في الصورة : نزار بركة

بركة: “داءَ العطب” مكون بنيوي في جسم الحكومة المتداعية

2021-05-30 / 7:16 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

قال الأمين العام لحزب الإستقلال، ان الحكومة الحالية “ أثبتت من خلال اعتمادها سياسة الآذان الصماء، أنها غير معنية بالإصلاح المجتمعي ”

وفي كلمة له في افتتاح المجلس الوطني لحزبه، يوم أمس السبت، أضاف بركة أن تصويت فريق “البيجيدي” بالبرلمان ضد قرار تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يأتي ضد التوجه السياسي للحكومة التي يقودها نفس الحزب في مشهد “سريالي يبعث على الشفقة”.

واضاف الامين العام لحزب الإستقلال، أن “الحصيلة التي تتهرب الحكومة من تقديمها للمواطنات والمواطنين، والرأي العام، يمكن تلخيصها في عدد من المؤشرات التي تتحدث عن نفسها، وتفضح 5 سنوات من الالتزامات التي لم تتحقق، ومن الآمال المجُهضة التي لم يتمخض عنها سوى الخيبات والاحتقانات في صفوف المغاربة، أفرادا وفاعلين”.

وحسب بركة، فإن “هذه المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الغارقة في التدهور لن تنفع معها كل محاولات التسويق والتلميع والتضليل والتلبيس، التي تلجأ إليها الحكومة، ولن يتم تعليقها على مِشْجب الأزمة الصحية وتداعياتها التي لم تقم سوى بفضح المفضوح، وتعميق الاختلالات، والكشف عن أن “داءَ العطب” مكون بنيوي في جسم هذه الحكومة المتداعية”.

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