روسيا.. رجل يطلق النار على راجلين من نافذة منزله
هبة بريس- وكالات
أفادت وزارة الشؤون الداخلية الروسية بحادث إطلاق نار في مدينة يكاترينبورغ، حيث أكدت الوزارة في بيان: أطلق رجل النار على أشخاص من نافذة منزل في ييكاترينبورغ.
وأضاف المصدر : أصيبت الفتاة وموظف نتيجة إطلاق النار في ييكاترينبرغ، أثناء تقديمهما المساعدة الطبية.
وتابعت: تم تحديد الشخص الذي رتب إطلاق النار في ييكاترينبرغ ونوع السلاح المستخدم.
وبحسب الوزارة: تم تطويق مكان الحادثة من قبل عناصر الشرطة، واتخاذ كل الإجراءات لاعتقال الجاني.
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8
0