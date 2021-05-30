البحرية الاسبانية تنقذ 4 مهاجرين مغاربة ببحر البوران

2021-05-30 / 6:00 مساءً
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هبة بريس- وكالات

تمكنت البحرية الاسبانية يوم أمس السبت 29 ماي، من انقاذ أربعة مهاجرين سريين ينحدرون من مدينة الحسيمة، كانوا على متن قارب صغير قبالة سواحل غرناطة.

وبحسب وسائل اعلام اسبانية لثد تم رصد القارب من قبل طائرة تابعة لوكالة حماية لحدود الاوروبية “فرونتيكس” في بحر البوران، قبل أن يتدخل زورق تابع للبحرية الاسبانية لإنقاذهم ونقلهم الى ميناء موتريل.

وأوضحت المصادر أن المهاجرين انطلقوا قبل عدة أيام من سواحل الحسيمة على متن قارب صغير.

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تعليق واحد

  1. أسأل هل لهؤلاء المغاربة ليس لهم نخوة،تريد الذهاب الى من يكرهك.انظروا ماذا فعل حفدة فرانكو مع المهاجرين السريين بسبتة المحتلة ،ألم تتعظوا بعد.خلي عندكم كرامة.تريد الهجرة اهجر بكرامة وشرف احصل على شواهد مهنية .الخ هناك من خياله يفوق الواقع المعاش بالغربة.الحياة بكرامة وعزة افضل من الحياة في ذل ومهانة.عز نفسك تعز واذا ذاتها تذل.

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