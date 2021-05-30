الصحة العالمية تدعو إلى الإسراع بتصنيع اللقاحات وتوزيعها العادل

هبة بريس ـ وكالات

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، قادة العالم إلى الإسراع بتصنيع اللقاحات، وضمان توزيعها العادل.

وقال جيبرييسوس في جنيف “إن دعم دفعة كبيرة لتطعيم ما لا يقل عن 10 في المائة من سكان كل بلد بحلول شتنبر و30 في المائة بحلول نهاية العام، ومشاركة الدول بجرعات كبيرة من كوفاكس، وإعطاء الشركات المصنعة الأولوية لكوفاكس، يمكن من الوصول إلى إنقاذ الأرواح”.

وأضاف جيبرييسوس: “أن الهدف هو تطعيم ما لا يقل عن 250 مليون شخص إضافي في البلدان منخفضة، ومتوسطة الدخل، بما في ذلك جميع العاملين الصحيين، والفئات الأكثر عرضة للخطر – كأولوية أولى”.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه مع تسجيل أكثر من 3.5 مليون حالة وفاة، بسبب مرض كوفيد-19، وخسارة تقديرية للاقتصاد العالمي، تبلغ 22 تريليون دولار أمريكي، ومتغيرات جديدة للفيروس تؤدي إلى زيادة التفشي، فإن هذه الجائحة أبعد ما تكون عن نهايتها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تتمثل أسرع طريقة في القضاء على الجائحة في زيادة التصنيع العالمي للقاحات، والاختبارات، والعلاجات، والإمدادات الطبية الأخرى بشكل كبير، وضمان الوصول العادل.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه، قبل عام، انضم إليها كثر من 40 من قادة الدول في إنشاء مبادرة “تجمع الوصول إلى التكنولوجيا”، التي تهدف إلى تقاسم البحوث العلمية، وتضمن العدالة عند الاستجابة لكوفيد-19.

وأكد المدير العام للمنظمة على الحاجة إلى مشاركة المزيد من المصنعين في مجال الصحة، لمشاركة الأدوات المنقذة للحياة “حتى نتمكن من زيادة الإنتاج، وتوسيع نطاق الوصول”.

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