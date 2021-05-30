خلال 24 ساعة… 240 إصابة جديدة و 5 حالات وفاة بكورنا

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 240 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد.

وارتفع إجمالي الإصابات، منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في المملكة، إلى 519108 حالة، حسب ما أوردته وزارة الصحة في نشرتها اليومية المخصصة للرصد الوبائي.

وكشفت وزارة الصحة، أن المغرب سجل خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الوباء بالمغرب إلى 9143 وفاة.

وفيما يتعلق بحالات الشفاء، أكدت الوزارة، في النشرة الإخبارية اليومية الخاصة بالحالة الوبائية لفيروس كورونا، أن المغرب سجل 222 حالة شفاء جديدة، ما رفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين من فيروس إلى 509962 .

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