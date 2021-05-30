قادر الجبوني يعود ب “سوليتاريو”
نجلاء مزيان: هبة بريس
طرح الفنان الجزائري قادر الجابوني جديده الغنائي “سوليتاريو”، و المصور على طريقة الفيديو كليب، على قناته بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب.
و صورت أغنية “سوليتاريو”، بدبي، و هي من كلمات عبده سعود، توزيع حسين بن قرنة وأحمد كراب، بينما تكلف بإخراج الكليب المخرج ستيفان رحيمي.
و يشار أن أشهر أغانيه “انتي سبابي”، التي حصدت قرابة المئة مليون مشاهدة على اليوتيوب، و كذا دويتو “نسمح وماننساش” رفقة نجمة الأغنية الشعبية المغربية زينة الداودية.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0