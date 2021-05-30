رفقة طفلها…سلمى رشيد تطرح “حنين بحال ماما”

نجلاء مزيان: هبة بريس

نجلاء مزيان: هبة بريطرحت الفنانة المغربية سلمى رشيد، جديدها الغنائي “حنين بحال ماما”، المصورة على طريق الفيديو كليب على قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “حنين بحال ماما”، من كلمات محمد أمين، ألحان صالح مجاهد، وإخراج كريم مرتضى, كما شارك “ينيس” طفل الفنانة سلمى رشيد في فيديو كليب الأغنية الجديدة.

و يشار أن سلمى قامت بتشويق متابعيها عبر حسابها بموقع انستغرام، حيث عمدت إلى نشر صورة برفقة طفلها، عبر حسابها مرفوقة بالتعليقالتالي: “كليب (حنين بحال ماما) اللي هيجمعني أنا وينيس هينزل غداً على قناتي.. متشووووقة بزااااف”.

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