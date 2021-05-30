الجنود الأمريكيون “يستولون” على مصنع بلغاري

هبة بريس ـ وكالات

أفادت قناة “Nova” التلفزيونية البلغارية بأن “فضيحة” وقعت بمشاركة الجنود الأمريكيين أثناء إجرائهم مناورات حلف الناتو في هذا البلد.

ونشرت وسائل إعلام بلغارية، أمس السبت، تسجيل فيديو يظهر جنودا أمريكيين “يهاجمون” مصنعا لإنتاج زيت الزيتون في منطقة مدينة بلوفديف البلغارية ويهددون عماله بالأسلحة.

واتضح أن المصنع يقع بالقرب من المطار العسكري الذي تجري فيه هذه المناورات. وتسلقت مجموعة من الجنود الأمريكيين المسلحين السياج وبدأت الهجوم على المصنع. وبعد تدفقهم إلى الداخل أمر الجنود العمال المحليين بالتوقف عن العمل، وفتشوا المبنى. وفيما بعد أوضحوا أنهم اعتبروا هذا المصنع جزء من مساحة التدريب.

ووصف صاحب المصنع، مارين ديميتروف، هذا الحادث بالإهانة، وقدم شكوى إلى المحكمة. كما يتوقع أن تعتذر وزارة الدفاع البلغارية أمامه عن الحادث. وقال: “إنه إهانة جدية بالنسبة لي. وكأنني إرهابي”.

واعتذر وزير الدفاع البلغاري، غيورغي بانايوتوف، عن هذا الحادث، واصفا إياه بأنه “سوء فهم واضح”. وعبرت وزارة الدفاع البلغارية بالتعاون مع الجانب الأمريكي عن استعدادهما لدفع تعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمعمل.

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