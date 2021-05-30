مصرع شخص وإصابة ثانٍ في انقلاب ألة حصاد ضواحي خريبكة
انقلاب الة حصاد

مصرع شخص وإصابة ثانٍ في انقلاب ألة حصاد ضواحي خريبكة

2021-05-30 / 12:03 مساءً
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هبة بريس ـ خريبكة

لقي شخص مصرعه وأصيب ثانٍ بكسور خطيرة، في حادث انقلاب ألة للحصاد، السبت 29 ماي 2021 بدوار الطبا بجماعة الكناديز قليم_خريبكة.

وقالت مصادر محلية إن الهالك ومرافقه كانا على متن ألة الحصاد، فانقلبت بهما، مما أدى إلى وفاة الأول في الحين وإصابة الثاني بكسور خطيرة.

هذا وقد تم نقل المصاب صوب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بخريبكة، فيما أودع جثمان الضحية مستودع الأموات بالمستشفى ذاته، في وقت باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.

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