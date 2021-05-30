المغرب يشترط “البطاقة الصحية” لاستقبال القادمين

هبة بريس ـ الرباط

اعتمد المغرب بطاقة صحية لدخول المسافرين إلى أراضيه، وهي عبارة عن وثيقة يجب تعبئتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمكتب الوطني للمطارات.

وقال المكتب الوطني، عبر صفحته الخاصة على فيسبوك، إنه “يتعين على جميع الركاب القادمين إلى مطارات المملكة تقديم هذه الوثيقة بعد تعبئتها عبر موقعه الإلكتروني الرسمي”.

وخصص المكتب موقعا إلكترونيا لتعبئة البطاقة لدى وصولهم إلى مطارات المغرب، وكشف عن محتواها.

وتتطلب البطاقة الصحية من المسافر تزويد مكتب المطار بالمعلومات الشخصية عنه (الاسم، المواليد، رقم جواز السفر، وغيرها)، ومن ثم الإجابة على ثلاثة أسئلة بشأن ما إذا كان خالط أحد المصابين أو المشتبه بإصابتهم، العمل في مختبر أو مستشفى خاص بالفيروس، وشعوره بأي حرارة أو التهاب في الجسم.

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