وسط التوتر ..صحيفة اسبانية تقارن بين المغرب واسبانيا عسكريا
الصورة من الارشيف

وسط التوتر ..صحيفة اسبانية تقارن بين المغرب واسبانيا عسكريا

2021-05-30 / 10:46 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

في عز التوتر اختارت صحيفة “إلدياريو” الإسبانية التوقف عند القدرات العسكرية للمغرب واسبانيا

وسلط تقرير الصحيفة الضوء على القدرات العسكرية للجيش المغربي، ومن ناحية أخرى على نقاط الضعف التي تراكمت لدى الجيش الإسباني، لتخلص إلى أن ذلك يشكل تهديدا واضحا لإسبانيا ما يعني استجابة اسبانيا لنقاط ضفعها بشكل عاجل

ووفق التقرير، فإن الحقائق تشير إلى أن المغرب أصبح قوة عسكرية في منطقة المغرب الكبير، في السنوات الأخيرة، وبفضل المساعدات السعودية السخية والتزام الولايات المتحدة بتزويد حليفها المخلص بكل ما يلزم.

ومن جانبه، يوضح التقرير، أن الجيش الإسباني يعاني من أوجه قصور خطيرة عندما يقارن مع جيوش دول مجاورة وضمن حلف الشمال الأطلسي.

ولكن مع ذلك، تقول الصحيفة، إنه من غير المناسب إجراء مقارنات مباشرة مع المغرب من أجل استخلاص رسالة مقلقة مفادها أن التسلح المغربي موجه لإسبانيا.

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