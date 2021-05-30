بركة : " المغرب يحتاج إلى تناوب ديمقراطي جديد

هبة بريس ـ الرباط

قال الأمين العام لحزب الإستقلال، ان الحكومة الحالية “ أثبتت من خلال اعتمادها سياسة الآذان الصماء، أنها غير معنية بالإصلاح المجتمعي ”

واضاف بركة خلال عرض سياسي قدمه في افتتاح أشغال الجلسة الأولى من الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب إن “المغرب يحتاج اليوم إلى تناوب ديمقراطي جديد لمواجهة التحديات وكسب الرهانات التي يبتغي تحقيقها”، مؤكداً أنه يستشعر قدرته على قيادة ذلك التناوب ”

وأعلن الأمين العام لـ”الاستقلال”أن تؤدي الانتخابات المقبلة إلى إرساء تناوب ديمقراطي جديد”، معتبراً أن البلاد “في أمسّ الحاجة إليه، لإحداث الرجّة الإصلاحية المنشودة، وإعادة الأمل للمغاربة في العيش الكريم، وإقرار فعلية الحقوق والحريات، وتكريس مقومات الإنصاف الاجتماعي والمجالي وفيما بين الأجيال، وتوطيد المكتسبات الحقوقية والديمقراطية، في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات”.

وشدّد أن “الحصيلة التي تتهرب الحكومة من تقديمها للمواطنات والمواطنين، والرأي العام، يمكن تلخيصها في عدد من المؤشرات التي تتحدث عن نفسها، وتفضح 5 سنوات من الالتزامات التي لم تتحقق، ومن الآمال المجُهضة التي لم يتمخض عنها سوى الخيبات والاحتقانات في صفوف المغاربة، أفرادا وفاعلين”.

وبدا زعيم الاستقلاليين متفائلاً بنتائج حزبه خلال الانتخابات التشريعية المنتظرة مشيرا ان المغرب تنتظره تحديات من قبيل تفعيل الجهوية المتقدمة، واستعادة دينامية الإصلاح وإطلاق ورشات بناء الثقة، وتحدي تثبيت الخيار الديمقراطي

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