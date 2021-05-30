الاستخبارات البريطانية تعتبر تسرب فيروس كورونا من مختبر أمرا ممكنا
الصورة تعبيرية

الاستخبارات البريطانية تعتبر تسرب فيروس كورونا من مختبر أمرا ممكنا

2021-05-30 / 9:39 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

أفادت صحيفة “تايمز” بأن الاستخبارات البريطانية تعتبر الآن أنه من “الممكن” تسرب فيروس كورونا “SARS-CoV-2” من مختبر.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تذكرها إن أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك البرطانية، كانت تعتبر في وقت سابق أن فرضية تسرب فيروس كورونا هذه ضعيفة، ولكن الآن تمت إعادة مراجعة هذا التقييم.

كذلك ذكرت صحيفة “ديلي ميل” أمس السبت، أن البروفيسور البريطاني، أنغوس دالغليش، وعالم الفيروسات النرويجي، بيرغر سورنسن، أعلنا في دراسة أنهما عثرا على دليل يثبت الأصل المختبري لفيروس كورونا.

وقال الخبيران في دراستهما إنهما وجدا عددا من خصائص فيروس كورونا، يشير إلى وجود “تلاعب مستهدف”.

وفي مارس الماضي، نشرت منظمة الصحة العالمية النسخة الكاملة لتقرير مجموعة دولية من الخبراء الذين زاروا مدينة ووهان الصينية لتحديد أصل فيروس، الذي وصفوا فيه احتمال تسرب الفيروس من مختبر بأنه “مستبعد”.

وقال التقرير أيضا إن النوع الجديد من فيروس كورونا قد انتقل على الأرجح إلى البشر من الخفافيش عن طريق حيوان آخر.

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