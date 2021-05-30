مع تنامي الجريمة ..مغاربة يطالبون بحزم أمني للحد من الظاهرة
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مع تنامي الجريمة .. مغاربة يطالبون بحزم أمني للحد من الظاهرة

2021-05-30 / 9:22 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

بعد جريمة اسفي المروعة التي ذهب ضحيتها شرطي وقبلها شاب في مقتل العمر ; وظهور اشرطة فيديو توثق لمظاهر ” الكريساج ” طالب مواطنون بتدخل عناصر الأمن لوضع حد للجريمة التي انتشرت بشكل كبير بشوارع المملكة .

وطالب هؤلاء المغاربة في ندائهم الذي أطلقوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتنظيم حملات أمنية دورية من أجل التصدي للظاهرة، خاصة على مستوى الأحياء المعروفة بتفشي ” الجريمة ”

وذكر المتحدثون في نداءات أطلقوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن بعض المجرمين أصبحوا يقومون بحظر التجول، ما زرع الرعب في قلوب المواطنين الذين باتوا يعيشون في خوف من أن يفقدوا أحد أطرافهم أو حياتهم في حال تعرضهم لـ”الكريساج”.

ودعا النشطاء، المسؤولين الأمنيين بالمدن المغربية بالقيام بحملات تمشيطية واعتقال كل من وجد بحوزته أسلحة بيضاء أو عرّض المواطنين لسرقة أغراضهم، وذلك لوضع حد للتسيب الأمني الذي تعرفه العديد من المدن.

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‫3 تعليقات

  3. المشكلة ماشي فالحملات الأمنية المشكلة في الأحكام الرادعة غير موجودة اما واحد يشد او واحد يطلق ماكاين والو واحسن نموذج هو الفلبين لي حامل سلاح ابيض الرصاص وانتهى الامر

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