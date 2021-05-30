كيت ميدلتون

دراسة: المتعافون من كورونا قد يتمتعون بمناعة مدى الحياة

2021-05-30 / 8:00 صباحًا
0
هبة بريس- وكالات

تمنح دراسة حديثة الأمل للكثير من الناس. فأي شخص أصيب بفيروس كورونا ومر مسار مرضه بشكل طفيف ولم يكن مستعصياً يمكن أن يتمتع بحصانة ضد المرض مدى الحياة، وفقاً لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أورد موقع صحيفة “بيلد” الألمانية.

وكتب الباحثون في الدورية العلمية “Nature” أن الذين ظهرت عليهم أعراض طفيفة فقط، عند إصابتهم بفيروس كورونا الفتاك، لاتزال لديهم أجسام مضادة في دمائهم بعد عام تقريباً من مرضهم. علماً أن عدد الأجسام المضادة ينخفض ​​بسرعة بعد الإصابة، كما هو معروف من الدراسات السابقة. ومع ذلك، فإن الأجسام المضادة لم تختف تماماً، ما قد يؤدي إلى مناعة مدى الحياة، حسب موقع “برلينر تسايتونغ” الألماني.

من ناحية أخرى لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين مروا بمسار حاد بعد الإصابة بفيروس كورونا، قد يصبحون أقل مناعة بسبب العدد الكبير من الالتهابات التي تعرضوا لها. لكن في الوقت نفسه، يكون لديهم عدد كبير من الفيروسات في أجسامهم، وهذا ما قد يؤدي إلى رد فعل جيد من جهاز المناعة.

واعتمدت الدراسة على عينات من دم ونخاع عظام 77 شخصاً أصيبوا بعدوى كورونا خفيفة. وبعد أربعة أسابيع من الإصابة، تم أخذ الدم منهم، وتم تكرار العملية بعد ذلك كل ثلاثة أشهر. كما تم أخذ نخاع عظام 18 مشاركاً بعد سبعة إلى ثمانية أشهر من الإصابة، وخمسة منهم أخذ نخاعهم العظمي مرة أخرى بعد حوالي عام من الإصابة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس الوزراء البريطاني يتزوج في “حفل سري”

رئيس الوزراء البريطاني يتزوج في “حفل سري”

2021-05-30 / 9:53 صباحًا
Photo of الاستخبارات البريطانية تعتبر تسرب فيروس كورونا من مختبر أمرا ممكنا

الاستخبارات البريطانية تعتبر تسرب فيروس كورونا من مختبر أمرا…

2021-05-30 / 9:39 صباحًا
Photo of مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار قرب تورونتو بكندا

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار قرب تورونتو…

2021-05-30 / 8:56 صباحًا
Photo of بريطانيون يحتجون ضد جوازات سفر” لقاح كورونا”

بريطانيون يحتجون ضد جوازات سفر” لقاح كورونا”

2021-05-29 / 11:16 مساءً
Photo of نيجيريا.. مقتل 3 عناصر من الأمن في هجوم “لبوكو حرام”

نيجيريا.. مقتل 3 عناصر من الأمن في هجوم “لبوكو…

2021-05-29 / 10:35 مساءً
Photo of مقتل 10 أشخاص في تظاهرات مناهضة للحكومة بكولومبيا

مقتل 10 أشخاص في تظاهرات مناهضة للحكومة بكولومبيا

2021-05-29 / 9:31 مساءً
Photo of لمواجهة كورونا.. السعودية ترسل 60 طنا من الأوكسجين للهند

لمواجهة كورونا.. السعودية ترسل 60 طنا من الأوكسجين للهند

2021-05-29 / 7:48 مساءً
Photo of فيتنام ترصد سلالة جديدة لفيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال عبر الهواء

فيتنام ترصد سلالة جديدة لفيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال…

2021-05-29 / 6:23 مساءً
Photo of مقتل طيار جراء سقوط طائرة حربية أثناء استعراض عسكري في بنغازي

مقتل طيار جراء سقوط طائرة حربية أثناء استعراض عسكري…

2021-05-29 / 5:41 مساءً
Photo of الأمير ويليام وكيت ميدلتون يتلقيان اللقاح المضاد لكورونا

الأمير ويليام وكيت ميدلتون يتلقيان اللقاح المضاد لكورونا

2021-05-29 / 3:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق