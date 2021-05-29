بريطانيون يحتجون ضد جوازات سفر” لقاح كورونا”

2021-05-29 / 11:16 مساءً
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هبة بريس- وكالات

تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على طرح لقاح مضاد لفيروس كورونا واحتمال فرض جوازات سفر خاصة فقط لمن تلقوا اللقاح.

وأفادت تقارير إعلامية بأن العديد من المتظاهرين قاموا بتفجير قنابل دخان، وبأن أحدهم أطلق ألعابا نارية.

ويرى المتظاهرون أن قيود كورونا غير ضرورية وتنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية، كما يعارضون التطعيمات واستخدام الكمامات واحتمال طرح جوازات سفر فقط لمن حصلوا على اللقاح.

وبدأت المملكة المتحدة في طرح اللقاحات منذ ديسمبر الماضي، حيث تلقى ما يقرب من 58 بالمائة من السكان جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما حصل 35 بالمائة على جرعتين.

وشهدت البلاد ارتفاعا طفيفا في أعداد الإصابات الجديدة في الأيام الأخيرة نتيجة لمتحور لفيروس كورونا ظهر لأول مرة في الهند، والذي يعد أكثر قدرة على العدوى.

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