نيجيريا.. مقتل 3 عناصر من الأمن في هجوم “لبوكو حرام”

هبة بريس- وكالات

أكد مصدر عسكري، مقتل 3 عناصر من الأمن النيجري، خلال صد الجيش هجوما لجماعة بوكو حرام في منطقة ديفا جنوبي البلاد، قرب الحدود مع نيجيريا.

وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك، اليوم السبت إنه “قتل 3 عناصر من الأمن النيجري، و4 عناصر من جماعة بوكو حرام، خلال تصدي الجيش لهجوم لبوكو حرام في منقطة ديفا جنوبي البلاد”.

وتعاني منطقة ديفا تدهورا أمنيا خلال الأشهر الأخيرة بسبب هجمات تنفذها جماعات مسلحة تابعة لجماعة بوكو حرام.

ولقي بداية الشهر الحالي 16 جنديا مصرعهم غرب النيجر، وجرح 6 آخرين، فيما خطف المهاجمون جنديا دون أن تتمكن القوات الأمنية من تعقبهم.

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