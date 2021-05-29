آسفي : طعنات غادرة من ”بائع متجول“ تجهز على ”ضابط أمن ممتاز“

هبة بريس – آسفي

أفادت مصادر مطلعة عن مقتل رجل أمن برتبة ضابط أمن ممتاز، عشية يومه السبت 29 ماي 2021، بأحد الأسواق الشعبية بمدينة آسفي.

وتفيد المعلومات الأولية، أن الجاني هو بائع متجول ومن أصحاب السوابق العدلية، بحيث دفعه الانتقام إلى الاجهاز على رجل الشرطة أثناء ولوجه للسوق من أجل التبضع.

وتضيف ذات المعطيات، أن الجاني عمد على قتل رجل الأمن انتقاماً منه بعدما اعتقله في وقت سابق وقضي على إثرها عقوبة حبسية بتهم مختلفة.

هذا وفي انتظار إصدار المديرية العامة للأمن الوطني بلاغ للرأي العام تكشف من خلاله ملابسات وتفاصيل الواقعة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0